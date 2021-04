Partido de la U anuncia que no votará la reforma tributaria

El Partido de la U, que hace parte de la coalición de Gobierno, anunció que no apoyará la reforma tributaria que el Gobierno radicó en el Congreso, argumentando qué tal como está afecta a la clase media y los pensionados de Colombia.



“El Partido de la U no votará la reforma tributaria porque tal como fue presentada golpea millones de colombianos que se encuentran seriamente afectados económicamente. Y no la votaremos porque de manera injusta golpea a la clase media, a los asalariados y a los pensionados”, señaló la directora de ese partido, Dilian Francisca Toro.



También hablarán de la necesidad de adelantar un pacto nacional para sacar adelante una contrareforma.



"Propongo en el marco de la discusión elaborar una CONTRARREFORMA, que no traiga consigo cargas injustas para los ciudadanos, que tenga en cuenta las realidades económicas de los colombianos golpeados por la crisis derivada de la pandemia y que satisfaga el déficit fiscal para mantener e incrementar los programas sociales con alternativas que NO hagan más onerosa la, ya muy difícil, realidad de los colombianos", indicó Toro.



Cabe mencionar que partidos como Cambio Radical, el Liberal, Colombia Justa Libres y los diferentes sectores de oposición, también han dicho no a la reforma tributaria.