Harold Rivera no se guardó nada: Hay que mostrar jerarquía y no lo hicimos

Luego de la agónica victoria de Millonarios contra Santa Fe en el clásico por la fecha 18 de la Liga Colombiana, el técnico del 'albirrojo', Harold Rivera, mostró su descontento con el actuar de sus jugadores en un encuentro tan importante.

Millonarios pasó de estar perdiendo al minuto 90 a lograr una victoria por 1-2 al 90+7', que no solamente lo dejó clasificado a los cuartos de final de la Liga, sino que también significó volverle a ganar a Santa Fe después de 1.215 días y, como si fuera poco, quitarle el invicto de 31 partidos sin perder de local para los vecinos.

En la rueda de prensa posterior a la derrota, Harold Rivera mostró su descontento con los jugadores y destacó que la jerarquía que se debía tener no estuvo presente.

Lea también:

"Hay momentos donde hay que mostrar jerarquía y no lo hicimos", dijo Rivera.

A su vez, fue autocrítico con los errores que se cometieron en el partido, pero sobre todo con el de Andrés Pérez que significó el penal cometido por Millonarios para el 1-1 al minuto 90+1.

"Hay VAR y no se puede cometer una falta así. Nos toca mirar y replantear si queremos ser protagonistas. No podemos cometer ese tipo de errores. No se debió cometer ese penal. Tomamos una mala decisión", dijo el técnico santafereño.

No obstante, el equipo 'cardenal' se mantiene como uno de los clasificados a las finales de la Liga y en la última jornada enfrentará a La Equidad, también con cupo a los cuartos de final, en un encuentro en el que ambos equipos podrían ponerse líderes de la casificación.