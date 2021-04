Procuraduría pide no revivir el proyecto de las curules de paz

La Procuraduría le pide a la Corte Constitucional no revivir el proyecto de las curules de paz, el cual busca crear 16 curules transitorias en la Cámara de Representantes para que sean ocupadas por víctimas del conflicto armado en Colombia.

La Procuraduría General de la Nación le envió a la Corte Constitucional, su concepto sobre el caso que se encuentra bajo estudio en el alto tribunal se trata de la propuesta del proyecto que busca crear 16 curules transitorias en la Cámara de Representantes para que sean ocupadas por víctimas del conflicto armado en Colombia.

En el concepto dice que se deben confirmar las decisiones judiciales anteriores en las que se le negó la tutela de este proyecto al senador Roy Barreras, pues para la procuradora, Margarita Cabello la decisión de la Mesa del Senado que archivó el proyecto fue calificada como un acto administrativo de carácter general, por lo que: “La acción de tutela no procederá”.

El concepto señala que: "Las razones que fueron puestas de presente en el debate parlamentario para no apoyar la reforma constitucional en comento, no son arbitrarías ya que constituyen preocupaciones legítimas, como lo es el hecho de que la normatividad no tiene la vocación de reparar a las víctimas y, en cambio, facilita la participación de las curules por parte de sus victimarios".



El proyecto conocido como las Curules de Paz no paso en plenaria ni en los estrados judiciales, por lo que ahora solo depende de la Corte Constitucional su estudio y aprobación.