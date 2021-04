Cinco jugadores del Pereira habrían jugado con COVID ante Medellín /

Cesar Augusto Londoño, director del Pulso del Fútbol de Caracol Radio, informó a través de sus redes sociales que cinco jugadores del Deportivo Pereira dieron positivo en una prueba PCR para la detección del COVID-19. Estos habrían jugado ante Independiente Medellín.

Se desconoce si los resultados se conocían previo a la realización del partido de la Fecha 17 de la Liga Colombiana, o si por el contrario fue una demora en la entrega de las pruebas por parte del laboratorio. La Dimayor no se ha comunicado al respecto.

El presidente de Independiente Medellín en diálogo con el VBar de Caracol Radio confirmó la noticia, "Nosotros arrancamos el día de ayer con un rumor. Pero en hora de la tarde noche recibimos la llamada del presidente Candamil confirmando los resultados".

Por su parte, en el mismo programa el ministro del deporte, Ernesto Lucena, dijo que conocía la situación pero fue cauto al respecto, "No me puedo pronunciar sobre el caso porque no tengo suficiente información. Esperamos se realice la investigación".