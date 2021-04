"El fallo de la Corte Suprema es un fallo muy peligroso": Vicky Dávila

Vicky Dávila y RCN Radio van a tener que indemnizar por $165 millones al coronel en retiro Jorge Estupiñán por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Más allá de su natural importancia judicial, ese fallo ha despertado temores sobre si sería una amenaza a la libertad de prensa. Vicky Dávila quien protagoniza esta historia habló con Caracol Radio.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia tumbó la decisión que absolvía a la periodista Vicky Dávila y a RCN Radio de indemnizar al coronel en retiro Jorge Estupiñan, luego de una entrevista realizada por la periodista.

El proceso contra Vicky Dávila se remonta a 2014 cuando Dávila presentó en el noticiero de La FM denuncias, audios que vinculaban a Estupiñán, entonces comandante de Policía de Casanare, en actos de corrupción y después realizó una llamada al entonces coronel para saber, qué había realizado la institución posterior a que se revelaran estos audios.

“Creo que el fallo de la sala laboral de la Corte Suprema es un fallo muy peligroso, yo respeto a los magistrados como no, la sala civil, nos había absuelto a RCN y a mí, sin embargo, esta sala, la laboral, ha decidido tumbar el fallo de la sala civil, me parece que es una amenaza para la libertad de prensa, que pone en riesgo a todos los periodistas, que nos pone en riesgo en nuestra labor diaria”, enfatizó la periodista Vicky Dávila.

Para la periodista es preocupante la decisión de la Corte y lo que esto significaría para la libertad de prensa: “Como la Corte no respeta la libertad de expresión, la libertad de prensa, y se fija si el periodista, fue o no fue incisivo, si el periodista habló de esta manera o de la otra, nosotros hicimos el trabajo que nos correspondía y hay un hecho real, un coronel denunciado por sus subalternos a través de una grabación, en la cual el aparecía aparentemente queriendo manejar una licitación cosa que era indebida, la ley colombiana no lo sancionó ni penal, ni disciplinariamente, sin embargo nosotros hicimos lo que nos correspondía, no somos jueces, ni somos fiscales”.

Las demandas civiles en contra de los periodistas por una entrevista, denuncia o el seguimiento a una investigación, preocupa en cuanto el patrimonio se ve claramente afectado: “Nosotros no somos ricos, vivimos de un salario, y si cada vez que sacamos una noticia corremos el riesgo de que se metan con nuestro patrimonio, entonces es mejor no ser periodistas o no volver a hacer ningún trabajo de denuncia, esto genera autocensura”

Para la FLIP este fallo es riesgoso en términos de libertad de expresión, Jonathan Bock señala que afecta no solamente un caso particular, sino de manera general la forma de hacer periodismo en Colombia: “Esto se puede ver en dos apartes de la sentencia, la primera es cuando los magistrados se refieren a que la periodista no debía tomarse la atribución de pedir el retiro de un funcionario y pues esto es limitar qué se puede decir y que no, por supuesto que cada periodista es libre de opinar y de dar su parecer sobre si un funcionario debe estar o no”.

El segundo aspecto que toca a todos los periodistas, según la FLIP, es cuando los magistrados se refieren a la manera en la que se divulgó la información: “Esto por supuesto es una forma que busca limitar la opinión en el periodismo, entregándole una responsabilidad social y ética, limites de ninguna manera pueden ser judiciales”.

El abogado Marlon Díaz, por su parte señala que la información debe ser veraz e imparcial: “No puede afectar los derechos fundamentales respecto de las personas sobre las que se da esa decisión”.

El órgano de cierre será la Corte Constitucional, la periodista Vicky Dávila espera que la tutela sea seleccionada para su estudio: “Porque sino todos y los periodistas que estamos en Colombia tendríamos que estar sometidos a condenas y sanciones”.