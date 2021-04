Venezuela pedirá a México mediar canales de diálogo con Colombia

Desde el Palacio de Miraflores, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, reveló que pedirán a México que actúe como mediador para abrir canales de comunicación con Colombia para atender la crisis de violencia en la frontera común.

Arreaza detalló que enviarán una carta al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador permita crear una vía directa de conversación y entendimiento entre Venezuela y Colombia.

Venezuela argumentó que escogen a México para que adelante esta tarea ya que actualmente ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y por ello tiene entre sus tareas garantizar la paz regional.

El canciller venezolano concluyó diciendo que “ojalá haya alguien del lado colombiano con quién conversar, yo ya no pierdo tiempo pidiéndole a la canciller (Claudia Blum). Yo bastante le escribí –en paz descanse– al excanciller y exministro de la defensa, Carlos Holmes Trujillo, pero no se pudo. Una vez me lo atravesé en un pasillo de la ONU y me saludó con mucha cordialidad, pero luego me dijo: 'No estoy autorizado a hablar con usted'. Imagínense ustedes la locura, un canciller que no está autorizado a hablar con el canciller del país vecino".