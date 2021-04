Hablamos de los amigos falsos en este episodio. No estamos hablando de las personas en que no puedes confiar, es decir las palabras en inglés que parecen muy similares a las palabras en español, pero tienen una significada diferente, y viceversa. ¡Ten cuidado con quien está 'molesting' te!

It's all about false friends in our second episode. No, we're not referring to people you can't trust, but words in English that look very familiar in Spanish yet have quite a different meaning — and vice versa. Be careful where you put that preservativo!