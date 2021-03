Claudia López le responde a Epa Colombia y le pide cumplir con las normas

Luego de que la influenciadora Epa Colombia publicara un reclamo por el cierre de una de sus peluquerías, en las que mencionó a la Secretaría de Salud y Claudia López, la alcaldesa le envió un mensaje a través de Instagram que ella compartió con sus seguidores.

“Hemos hablado con el alcalde de la localidad Rafael Uribe Uribe para que te reúnas con él y su equipo de trabajo para que conozcas de las ayudas que tenemos para los emprendedores como tú… A la vez, te invitamos a seguir los lineamientos de seguridad pública de la Secretaría de Salud y del Invima”, le escribió la alcaldesa a Epa Colombia.

“¡Entre todos nos cuidamos! ¡Juntos saldremos adelante!”, concluyó en su mensaje Claudia López, por lo que Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, reaccionó en sus historias de Instagram.

“Claudia López me respondió porque ustedes me han apoyado… Yo solamente estoy pidiendo tres cosas: que me dejen generar empleo en Colombia, que no me manden a los mismo cuatro funcionarios y que el Invima me apruebe rápido para poder ser la empresaria del año. Yo no estoy pidiendo ayudas, simplemente quiero que me dejen en paz”, sentenció Epa Colombia.

“Solo quiero que me dejen quieta, que me dejen trabajar y que me dejen salir adelante, porque yo quiero ayudar a las personas desempleadas ya sea con un cargo o con un mercado. En Colombia tener una empresa es difícil, ni a las pequeñas ni a las medianas empresas ayudan”, agregó la influenciadora.

Las historias de Epa Colombia fueron bajadas por un perfil dedicado a la vida de los famosos y los internautas opinaron al respecto: “la alcaldesa hizo como Pilato, se lavó las manos”, “fue una manera de decirle que necesita tener el negocio de manera adecuada”, “sigue quejándote para que te respondan”, entre otros mensajes.