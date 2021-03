“Mujer del cielo”: El toples con el que Demi Rose festejó su cumpleaños

La súper estrella de Instagram, la británica Demi Rose, quien tiene ascendencia colombiana, celebró sus 26 años con un hermoso y artístico toples que puso a volar la imaginación a sus más 16,1 millones de seguidores.

“26 years around the sun, it’s been a blessing (26 años alrededor del sol, ha sido una bendición)”, escribió la mujer en su llamativa publicación, la cual ha sido comentada por todos los fanáticos que quedaron encantados con la imagen.

“Feliz cumpleaños, hermosa”, “eres increíble”, “como una reina”, “te ves realmente hermosa”, “te ves como una chica de Modern Family”, “te ves tan sensual como siempre”, “mujer, me dejaste sin palabras”, entre otros han sido los elogios que le han dejado a la bella mujer.

Le puede interesar:

Como todas sus publicaciones esta también fue un éxito en Instagram y consiguió cerca de 575.000 likes y más de 6.000 comentarios exaltando su belleza y felicitándola por su cumpleaños.

Demi Rose es una de las modelos publicitarias más importantes de Gran Bretaña y su popularidad ha estado de la mano a algunos chismes de su situación sentimental. En 2016 fue relacionada con el futbolista James Rodríguez, quien en ese momento jugaba para el Real Madrid, pero esto nunca fue confirmado y en 2020 fue novia de Tyga y se dijo que ella fue el motivo para que el rapero dejara a Kylie Jenner.

Sobre sus raíces colombianas se conoce poco; sin embargo, la modelo ha mostrado amor por esta patria, deseándole felicidades al país en su día de independencia.