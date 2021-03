Sacerdote se negó a bendecir ramos porque iglesia no aprueba matrimonio gay / ()

Una fuerte polémica se generó el pasado domingo en una iglesia en Liguria, Italia, donde el sacerdote de la iglesia Bonassola, Giulio Mignani, se abstuvo a bendecir los ramos, como forma de protesta porque la iglesia no reconoce la unión marital a personas del mismo sexo.

Según expresan medios italianos, el cura se caracteriza por sus frases controversiales dijo en la ceremonia de Domingo de Ramos “se han permitido las armas y las han bendecido ¿por qué van a prohibir la unión marital de una pareja homosexual que solo se ama?”, cuestionando la decisión de la iglesia católica.

Fue así que MIgnani, se negó a bendecir los ramos, manifestando que “no tiene ningún sentido bendecir estas palmas, primero por lo que significa esta conmemoración y es la entrada de Jesús a Jerusalén y por las restricciones debido a la COVID-19, no tiene sentido hacerlo, por último, me siento bien de no haberlo hecho ya que es una injusticia con las parejas del mismo sexo”, resaltó.

Finalmente, este polémico cura, aseveró que estas decisiones son graves y absurdas teniendo en cuenta que le siguen llamando pecado a las proliferaciones de amor que este tipo de parejas se pueden brindar.