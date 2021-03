Partido Dignidad oficializa a Jorge Robledo como su candidato presidencial / ()

Durante el primer Congreso del Partido Dignidad, que surgió tras la separación del senador Jorge Enrique Robledo y otros parlamentarios del Polo Democrático, se ratificó oficialmente que el congresista Robledo será el candidato presidencial que impulsará el partido para las elecciones del 2022, y que entrará a competir con los demás aspirantes de la denominada coalición de la Esperanza.

Tras la oficialización, precisamente, el senador aseguró que "haré todos mis esfuerzos para que ganemos la consulta de la Coalición de la Esperanza, pasemos en la primera vuelta y ganemos en la segunda la jefatura del Estado. Este país sí tiene arreglo. Sí podemos salir adelante y ser un gran país, por supuesto si lo construimos entre todos con la lucha democrática. Necesitamos una Colombia en la que el sol brille para todos y todas".

Además, el también arquitecto consideró que “quien pierda la dignidad lo pierde todo. Y país que pierda su dignidad pierde su soberanía. Mil gracias por este honor que valoro muchísimo. Haré todos mis esfuerzos para que esta decisión que hemos tomado termine con éxito como debe terminar”.

De otra parte, en el desarrollo del evento de la colectividad, se escogió al exsenador, economista y profesor académico, Juan Manuel Ospina, como nuevo presidente nacional de Dignidad, quien reemplazará ahora al diputado santandereano y también excongresista, Leonidas Gómez, en el cargo desde la creación del partido, en octubre del año pasado.

Finalmente, el candidato Robledo se refirió a la coalición con la que esperan llegar a la Casa de Nariño, y aseguró que vienen reuniéndose con Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Ángela María Robledo, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y el Partido Verde, para terminar de definir el programa que presentarán oficialmente el próximo jueves 22 de abril.

“Esto es una alianza programática, no un asunto de conveniencias. El objetivo de lo que estamos construyendo es lograr que no nos vayan a reelegir a Duque en cuerpo ajeno. Este país no resiste tanta desgracia y eso es lo primero que se va a resolver en las elecciones del 2022", concluyó.