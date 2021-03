Exnovia de magistrado investigado por corrupción pidió perdón

La abogada Kelly Andrea Eslava Montes, ahora testigo clave de la Fiscalía pidió perdón público por haber sido parte de una red criminal que utilizó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para torcer fallos a cambio de dinero.

Eslava Montes fue la novia del exmagistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, hoy en juicio por corrupción.

“A la administración de justicia, le pido perdón, porque mis actos oscurecieron la honestidad y la transparencia de la Primera Instancia, se puso en tela de juicio el trabajo honesto de muchos funcionarios que al igual que yo, aman su trabajo y dan lo mejor de sí, porque aún consideran como yo hoy, que es posible dictar decisiones judiciales ajustadas a derecho, sin tener que acceder a vías cortas ni a acuerdos subrepticios”.

También se comprometió a no repetir estos actos de corrupción.

“Los bienes de mi patrimonio fueron adquiridos de manera lícita a través de algo más de 10 años de ejercicio profesional, de modo que todo aquello que no me pertenece ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General bajo la figura de restitución (…) En consecuencia manifiesto enfáticamente que no he recibido las estrambóticas cifras que erróneamente han venido señalando los medios”.

Kelly Eslava goza de inmunidad penal por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento privado, acceso abusivo a sistema informático agravado y fraude procesal.

El ofrecimiento de perdón hace parte del principio de oportunidad que le otorgó la Fiscalía para desmontar a los demás integrantes de la red criminal.