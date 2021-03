Hombre es enviado a la cárcel luego de llamar 107 veces a su expareja / ()

Un juez de la ciudad de Almería en España, envió a prisión a un hombre que llamó a su expareja 107 veces durante 13 horas, la pareja quien sostenía una relación desde el año 2019, decidieron hacer su ruptura a mediados del 2020, cosa que no cayó bien en el hombre oriundo de Marbella en Málaga.

Según el portal 20 minutos, a los 15 días de haber hecho la separación, este sujeto comenzó hacerle llamadas continuas ya que él lo que intentaba era volver con ella.

Finalmente, la chica quien decidió irse a mudar con su mamá, denunció que a través de redes sociales y por medio de un amigo que tenían en común, el hombre la amenazó con matarla si no volvía con él, por ello un juez de la ciudad decidió darle 6 meses de prisión por el acoso de las llamadas, no podrá hablar con su ex pareja durante 2 años y debe tomar un distanciamiento de aproximadamente 500 metros.