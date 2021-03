“Duré dos años con miedo”: Denuncia a fotógrafo colombiano por abuso sexual

Ana María Orbegoso, estudiante de Comunicación Social, denunció por abuso sexual al fotógrafo Eduardo Díaz Suarez con el que tuvo coincidencia en una fiesta hace dos años.

En entrevista con Caracol Radio, la joven de 23 años contó que conoció al hombre en una fiesta de un bar de la Zona Rosa de Bogotá, por unos conocidos el 20 de enero de 2019. Luego de salir del bar, Ana María y varias personas, entre ellas el fotógrafo, se fueron hacía uno de los apartamentos de los acompañantes.

Allí, cerca de las 5 de la mañana la joven se acuesta en una de las camas de las habitaciones a donde llega Díaz, quien, manifestó Orbegoso “Estaba agresivo y decide subirse encima mío y hacerme sexo oral. Fue cuando le dije que no y lo que hizo fue aprisionarme las manos contra la cama y enojado sigue haciéndolo. Le repetí varias veces que no lo hiciera, que no siguiera y aún más enojado, sigue haciéndolo”.

La reacción de Ana María fue darle una patada al hombre quien se levantó y le dijo: “Tienes 5 minutos para decidir si va a pasar algo o no”, la joven, que respondió no, contó como el hombre salió del apartamento sin más.

“Decidí dar la cara, contar mi historia y contar quién es mi abusador, porque mientras él va muy feliz, a mi me dejó una gran marca psicológica y física”.

Ana María, quien ya inició un proceso legal con la Fiscalía también aseguró que quedaron marcas en su cuerpo por el trato violento del hombre.

“Dirán que por qué me demoré tanto para hablarlo, pero esto no es fácil para mi, ni para nadie. A él no le importó que yo le dijera que no quería que pasara nada y me sentí muy culpable por lo que pasó”, dijo.

A la espera de una respuesta por parte de la Fiscalía, Ana María aseguró que no es la única mujer a quien él ha violentado, sin embargo, decidió alzar la voz pues ya no se siente sola:

“Duré dos años sintiéndome sola, culpable. Nada es una obligación y me costó darme cuenta de eso estos dos años. Espero que esto ayude a más personas. No es justo que nosotras tengamos que aprender a vivir al lado de nuestros abusadores sin hacer nada”, aseguró

Frente al caso, Eduardo Díaz Suarez, a través de un IGTV en su perfil de Instagram dio su versión de los hechos. Sin embargo, en el minuto 2:18 afirmó: “Ella me dice que sentía incomoda, que no quería. Entonces yo sigo”

Según la Fiscalía General de la Nación para 2019 cada 24 minutos una mujer fue abusada sexualmente. Durante el 2020 la entidad registró 1.646 procesos por abuso sexual.

