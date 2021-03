“El abusó de mí”: Duro relato de mujer que denuncia al fotógrafo Alex Cruz

Se hizo viral en redes sociales el video de la fotógrafa Diana Quirós, una mujer antioqueña que denunció a su colega, el también fotógrafo Alex Cruz, de haber abusado de ella, luego de haber estado en un apartamento con él preparando un trabajo que realizarían juntos en Villa de Leyva.

De acuerdo con las palabras de la mujer, ella viajó a Bogotá la noche anterior para preparar su viaje de trabajo e hizo una reservación, pero Alex Cruz le dijo que la cancelara porque ya le había conseguido una habitación en la casa de la hermana de él.

Ella no vio problema, así que canceló la reserva, viajó a Bogotá y Cruz la recogió en el aeropuerto; en el camino, cuenta ella, se detuvieron a comprar algo para comer y unas cervezas. Cuando llegaron al apartamento donde ella se iba a hospedar, no era de una hermana sino de un hermano, quien se fue y los dejó a ellos solos.

Diana no vio nada de malo, pues tenía en buen concepto a Alex Cruz; según dijo ella sentía que estaba “en compañía de un amigo”. Continuó el relato y la mujer contó que estaba en el computador viendo fotos de Villa de Leyva y el hombre comenzó a preparar los alimentos, empezaron a tomar cerveza y ella dice que no recuerda más.

Cuando recuperó la conciencia tenía encima a Alex Cruz ahorcándola, según relató la mujer: “cuando desperté, realmente fue por puro instinto de supervivencia, pues lo tenía encima con sus manos en mi cuello. Como pude, cogí mis cosas y salí corriendo; eran las 2:00 am, un taxista me auxilió, me llevó a un hotel, allá llamé a la línea 155 y a la Policía, me recogió una ambulancia y me llevó a la clínica Palermo donde estuve internada por dos días”.

Diana estuvo internada en el centro de salud para hacerle exámenes y mirar si fue víctima de abuso sexual: “Me hicieron varios exámenes entre ellos un examen de toxicología, el cual salió positivo por una droga llamada fenciclidina, que es conocida como ‘polvo de ángel’".

“La verdad es una situación muy triste, es muy humillante para mí, para mi familia e incluso para las doctoras, pero no puedo permitir que esto le pase a alguien más; no puedo estar tranquila si se que él está por ahí acercándose a niñas, a quinceañeras tomándoles fotos y saber que esto le puede estar pasando a cualquiera”, reflexionó la mujer.

Diana finalizó su relato exigiendo respeto por los derechos de las mujeres de poder transitar por donde quiera sin miedo a ser accedidas contra su voluntad: “los que posiblemente sepan de quien estoy hablando, deben estar aterrados y pensando que no puede ser que Alex Cruz haga una cosa de estas; yo pensé lo mismo y por eso no salí corriendo antes. Él abuso de mí y si en mis manos está de que esta historia no se vuela a repetir, haré lo que tenga que hacer”.