Residente bromeó con polémica de Arcangel: "envíen su cu... al privado"

El cantante de reguetón Arcangel fue tendencia en redes sociales y recibió miles de críticas luego de su opinión sobre las mujeres que suben imágenes mostrando su cola a las redes sociales.

Anitta fue una de las artistas que más fuerte reaccionó a estas palabras, pero también fue el turno de Residente, quien subió un video.

"Si tuviera el cu... de Don Omar, me la pasaría en tanga. Pensándolo bien, eso no importa, tengamos el cu... que tengamos, porque eso no nos define como hombres o como mujeres. Así que damas, o caballeros, todos podemos enseñarlo, estamos en 2021. Y nadie nos debe juzgar por eso. Así que todos los que quieran mostrar su cu... me lo pueden mandar al directo (mensaje privado). Mentira no, es un chiste, ahí llegó mi novia", explicó.

El video del cantante de música urbana recibió bastante apoyo, pues critica con dureza las palabras de su colega.