“Muy macho denigrando a la mujer, cuando el reguetón nos usa como bandera”

La modelo y presentadora colombiana Elianis Garrido comentó un video que publicó el reguetonero puertorriqueño Arcangel en el que se disculpa por lo que puso en Instagram, que decía que las mujeres exigen respeto, pero se la pasan mostrando en redes sociales, diciendo: “no me refería a todas”.

“Muy macho hablando y denigrando a una mujer porque libremente decide mostrar o no su cuerpo cuando la industria del Reguetón ha usado la sexualidad y el cuerpo de la mujer como bandera y principal protagonista de sus letras y videos. No nos define una foto en tanga, ni nos define el señalamiento de un tipo como este. Quería ser tendencia y lo logró”, escribió la mujer.

En el video, el cantante le responde a su colega, la brasilera Anitta, quien lo criticó por decir que las "mujeres piden que respeto, pero se la pasan mostrando el cu**" diciéndole que él las muestra en sus videos y les pone letras explicitas para tener views, y ahora las cuestiona por eso mismo que él usa para vender.

“Yo he aprendido muchas cosas, uno no puede generalizar, yo no me refería a todas las mujeres si no a una vivencia personal, a las mujer seria, decente y trabajadora que se haya sentido con mis comentarios les pido disculpas”, fueron las palabras del reguetonero, quien, además, dijo que quería mucho a Anitta y que era un fan de sus nalgas.

A esto también le respondió Anitta en un video y dijo que ella sabía que no se refería a ella, pero que igual no era correcto señalar a una mujer por mostrar su cola en redes sociales, porque al igual que cualquier persona merece respeto.