Posó totalmente desnuda: Valerie Domínguez y el mensaje del día de la mujer

Valerie Domínguez sorprendió a sus fans con una de sus últimas publicaciones en Instagram. La presentadora posó totalmente desnuda y conmemoró el día de la mujer, este 8 de marzo.

Con un expresivo y sentido mensaje sobre el día de la mujer, Valerie Domínguez también dejó ver cómo avanza su embarazo.

"Feliz día a ti mujer rebelde! Hoy es el día para conmemorar el logro de ser mujer! ¿Porque digo logro? Porque este es el arte de no perder tu esencia aún cuando los inclementes estereotipos de la sociedad te rodean. Es no perder contacto con quien eres a pesar de que muchos te digan que esta "mal visto" o "no debe ser así..." Hoy, no solo te deseo un feliz día de la mujer, sino un día y ojalá una vida para ser lo que te de la gana de ser!", escribió la presentadora.

La publicación se llenó de comentarios y elogios hacia Valerie Domínguez, así como de mensajes de feliz día para las mujeres. Además, la fotografía ya tiene más de 75 mil 'likes'.