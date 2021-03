"Colombia tiene capacidad de hacer vacunas, falta una política concertada"

En diálogo con Caracol Radio, el doctor Juan Manuel Anaya, director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario, se refirió a la propuesta del Gobierno Nacional para establecer alianzas público-privadas con las farmacéuticas colombianas y comenzar a producir dichos biológicos, principalmente de cara a futuras pandemias.

Lea también:

Anaya aseguró que el país tiene la capacidad física y humana en ciencia para contribuir al desarrollo científico, pero que ha faltado una articulación y no hay una política clara.

"Esto no es nada nuevo, sin lugar a duda se han perdido muchas oportunidades por esto, porque no habido voluntad del Gobierno, no ha habido una política de estado, no podemos estar viviendo de cada urgencia, tenemos que hacer algo a largo plazo" aseguró.

"Colombia es riquísimo en capacidad instalada y humana, hay científicos de alta talla que podrían contribuir para el desarrollo, no solamente de plantas tecnológicas, sino para el desarrollo científico del país. Lo que ha faltado es una articulación, no tenemos una política de ciencia tecnología e innovación clara, es una reflexión que valdría la pena" añadió.

El doctor celebró la propuesta del presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López, sin embargo aseguró que no es nueva.

"Muchos académicos y políticos hemos trabajado desde hace 8 meses en ese propósito, todos coincidimos en que hay que buscar un hilo conductor común para el beneficio del país".