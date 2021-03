¿Racismo o ignorancia? Anya Taylor-Joy es catalogada como "mujer de color" /

Las redes sociales, en especial Twitter, 'estallaron' de críticas a el medio de comunicación de entretenimiento Variety, luego de que catalogara a la ganadora este año de mejor actriz de miniserie para TV, Anya Taylor-Joy, como una "mujer de color".

En la publicación web, que ya fue corregida, se desplegaba explicando el histórico de mujeres de color que habían ganado un Golden Globes a mejor actriz de miniserie.

"La argentina Taylor-Joy se convierte en la primera mujer de color en ganar en esta categoría desde que lo hiciera Queen Latifah el pasado 2008. Además, es la quinta mujer de color en conseguirlo desde 1982, cuando la categoría fue incluida en los premios. S. Epatha Merkerson, Halle Berry y Alfre Woodard fueron las otras ganadoras", decía la página. Luego el texto fue quitado y simplemente dijeron que la actriz "se identificaba como blanca y latina".

Los seguidores de la argentino-estadounidense postearon y comentaron el desatino al catalogar a la actriz como "de color" por el simple hecho de tener la nacionalidad de un país sudamericano.

Muchos enfatizaron que el hecho de venir de un país latinoamericano es solo una referencia geográfica, pero no es un factor determinante para establecer la etnicidad de nadie, pues el sur del continente americano se caracteriza por la diversidad de sus pobladores, gracias a sus oleadas migratorias europeas, africanas y asiáticas en diferentes épocas.

Anya Taylor-Joy, quien tiene ascendencia inglesa y española por el lado de su madre y su padre es origen argentino y escocés, no es el primer caso que sucede en donde la industria de Hollywood trata de "diversificar racialmente" a los nominados y ganadores de estos premios. Pasó cuando se nominó al español Antonio Banderas a los Oscars por la película "Dolor y Gloria", pues los medios estadounidenses lo catalogaron como "alguien de color".

Cabe destacar que hace siete años atrás, críticos y espectadores de los Oscars iniciaron el movimiento #OscarsSoWhite, en el cual se enfocaban que la mayoría de nominados era el retrato de la idiosincrasia del país.

No solo en la industria de la música y el entretenimiento de Estados Unidos sucede esto, pues a través de su historia (gracias a las diferentes olas migratorias en este país) han excluido a españoles, irlandeses e italianos de su sociedad al afirmar que los migrantes de estos sitios no son "blancos", a pesar de venir de países de Europa occidental. Algo que retrató muy bien en su momento la película Gangs of New York.