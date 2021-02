Las 5.700 vacunas enviadas al Tolima seguirán en cuarentena

El Ministerio de Salud explicó que, las 5.700 vacunas enviadas ayer al departamento del Tolima y que presentaron un aumento de 1.3°C en la temperatura, por encima de lo normal, seguirán en cuarentena, hasta tanto el Invima emita un concepto sobre si se pueden usar.

Durante el transporte de la vacuna hacia el departamento de Tolima, la temperatura estuvo de 2 a 8 °C desde las 7:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., pero, entre las 11:30 y las 12:55 del mediodía, esta subió llegando a 9,3 ° C.

“La decisión que se tomó en el momento es poner estos biológicos en cuarentena, mientras se hacen los análisis correspondientes y así saber si esta ligera elevación de la temperatura afecta al producto”, señaló Leonardo Arregoces, director de Medicamentos del Ministerio de Salud.

La entidad también asegura que, de acuerdo a los datos que tiene sobre esta vacuna es que es altamente estable y que incluso podría mantenerse intacta, con temperaturas de hasta de 25°C hasta por 14 días.

Frente a esto Caracol Radio realizó algunas consultas con expertos, quienes manifestaron que el riesgo de que una vacuna no tenga control de su temperatura es que se degrada perdiendo su seguridad y eficacia, quedando en algunos casos con subprodutos tóxicos o como un simple placebo.