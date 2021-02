Tecnología, alternancia y el rol del maestro en la nueva forma de enseñar

Con la presencia de la Ministra de Educación, María Victoria Angulo como panelista por parte del gobierno nacional, junto con el Director Sena, Carlos Mario Estrada, el Rector Universidad Santo Tomás: Fraile José Gabriel Mesa, el Rector Unimag, Pablo Jose Vera y el Rector Gimnasio Moderno: Victor Gómez se plantaron los retos que la pandemia en el 2020 generó para todos quienes son actores relevantes en el proceso de educación de los niños y jóvenes de los diferentes grados en todo el territorio nacional y se lograron los siguientes puntos de análisis:

- El 2020 generó la implementación de nuevas metodologías que no eran prioridad y que ahora marcan el rumbo de la educación en el país.

- Afianzamos en el aprendizaje de entendimiento de que los colegios no representan solamente la entrega de información o números de calificación, también entregan valores para el crecimiento como seres humanos.

- Los pilotajes de alternancia pudieron ser mucho más acelerados en su proceso de implementación, sin embargo, el 81% de Secretarias de Educación ya hablan de alternancia y más de 70 universidades ya están en proceso de alternancia.

- Los maestros han sido los generadores de cambios donde el Gobierno Nacional debe continuar acompañando sin dejarlos solos en este nuevo proceso de educar.

- 130 millones de nuevas oportunidades se darán en los próximos 2 años lo que obliga a entidades como el SENA a formar jóvenes que puedan acceder a ellas.

- En el SENA se busca la formación para el trabajo, pero desde la virtualidad no se logra dar cumplimiento al proceso por completo, por esto es clave generar procesos reales que permitan optimizar el uso de las tecnologías sin ser obstáculo en el aprendizaje.

- Tecnología y alternancia en todo el territorio nacional ha obligado a las universidades públicas a desarrollar la capacidad de adaptación, pero ahora se logró de la mano con alcaldías y gobernaciones, esto facilita el acceso a conectividad en zonas donde antes ya era un reto llegar.

- Equipos físicos y conectividad deben estar de la mano ahora más que nunca, en especial en zonas rurales donde el acceso no es tan fácil como en las zonas urbanas del país, por esto el modelo de enseñanza ya cambió.

- Las Cajas de Compensación como Colsubsidio se han convertido en aliados para diversos sectores y han aprovechado su relación estrecha con las empresas de todos los tamaños y todos los sectores, pueden ser observatorios para saber en realidad qué requiere el mercado laboral y qué ofrece la academia.

- La aplicación a ofertas laborales está cambiando. Se buscan profesionales que al tener el conocimiento pueden aplicar a cargos sin tener el título de base.

- No se puede confundir alternancia con tecnología y virtualidad. La calidad en educación no puede desmejorar. Para la Universidad Santo Tomás el modelo de alternancia requiere una atención especial para no disminuir en temas de calidad para los jóvenes.

- La Universidad debe avanzar en estrategias didácticas y efectivas donde el docente es clave en la gestión no solo de conocimientos sino también en la formación humana.