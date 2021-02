Desmontando algunos mitos sobre las vacunas contra la COVID-19

Pese al inicio de la vacunación contra la COVID-19 y que la OMS dice que las vacunas ayudan a evitar más de 2 millones de muertes al año por enfermedades y otros virus, el escepticismo a la vacunación en algunos colombianos continúa creciendo. Según Cifras del DANE, dos de cada cinco colombianos no estaría dispuesto a vacunarse contra el nuevo coronavirus.

Puede leer: Cifras COVID-19 Hoy: MinSalud reporta 4.244 casos nuevos en el país

Por eso consultamos al doctor Andrés Felipe Estupiñán Bohórquez, médico magíster en Epidemiología Clínica de la Universidad del Norte para hablar acerca de las verdades tras los mitos que circulan en las redes sociales y otros espacios similares.

Frente a este fenómeno de negación y estigmatización de las vacunas, el epidemiólogo asegura que “aceptar una vacuna sin ningún tipo de juicio previo es tan malo como el negacionismo, pero para eso hay que informarse de forma adecuada y de fuentes fiables”, destacando las grandes cantidades de información poco fiable que se consulta por el colombiano promedio en internet.

A continuación, algunas respuestas a las preguntas más frecuentes encontradas en la red:

1. ¿Puede la vacuna contra la COVID-19 modificar mi ADN?

Recibir una vacuna de RNA mensajero no alterará el ADN, solo dará las instrucciones al cuerpo de cómo hacer una proteína, pero no es capaz de modificar la composición genética de los seres humanos. No se ha demostrado. Tampoco significa que se integre ADN humano, asegura Estupiñán.

Lea También: Así se dispondrán los residuos que producirá la vacunación en el país

2. ¿Puedo infectarme aun cuando he sido vacunado contra el coronavirus?

Recibir una vacuna no exime a una persona de la infección, pero lo que sí han demostrado es que evitan la enfermedad grave en un altísimo porcentaje, por eso es importante seguirse cuidando luego de ser inmunizado y mantener los protocolos de bioseguridad.

3. ¿Qué tan fiable es una vacuna que se ha realizado en tiempo record?

Para que una vacuna sea a aprobada tienen que pasar unos procesos de desarrollos de fases experimentales pre clínicas, luego clínicas y de fármaco vigilancia donde se estudia las vacunas. Se han contado con muchos voluntarios que probaron eficiencia en la etapa clínica que es muy positivo. Lo que poca gente sabe es que esto tiene bases de investigación de muchos años que tuvo que agilizarse por la premura de la situación, pero no significa que si es rápido no se lleve de manera segura.

4. ¿Qué tan probable es que se presenten efectos secundarios?

Cualquier medicamento o vacuna puede causar efectos secundarios, no están exentos de ellos porque no son materiales propios del cuerpo y esto puede causar un tipo de reacción. Si bien estas son reacciones leves, moderadas o severos, son muy raros. En muy pocas ocasiones se puede sufrir un efecto grave, por lo que los beneficios son mucho más grandes que los riesgos.

Continúe leyendo: Gobierno definió los valores que pagarán a las IPS por aplicar la vacuna