Gustavo Petro no debe perder su investidura, según la Procuraduría

En la audiencia ante el Consejo de Estado por la demanda que cursa contra Gustado Petro, por presunto irrespeto a la dignidad parlamentaria con sus pronunciamientos sobre la desobediencia civil y el no pago de servicios públicos, la procuradora delegada, indicó que de comprobarse que Gustavo Petro violó el régimen de los congresistas, se ordene que sea sancionado, pero no judicialmente con muerte política, sino con una sanción disciplinaria.

“En consonancia con lo expuesto para el Ministerio Público, no están dados los criterios fácticos, jurídicos y probatorios, alegados por los demandantes en sus escritos de demanda para que se proceda con la declaratoria de pérdida de investidura del Senador Gustavo Petro”, señaló la procuradora delegada Idarys Yolima Carrillo.

La demanda contra la investidura de Petro como congresista, fue radicada por el abogado José Manuel Abuchaibe, para quien Petro habría violado el régimen de incompatibilidades, por supuestamente “incumplir algunos de los deberes inherentes a la dignidad del cargo” de congresista.

Gustado Petro además citó su escrito de desobediencia civil como un acto no violento y de democracia participativa: “Así que la desobediencia civil es un derecho, no un acto insurgente, ni indigno, se equivoca el doctor Abuchaibe, así que no solamente es un derecho sino que es un acto no violento y lo reconoce la Corte Constitucional, además tiene un objetivo, la democracia participativa”.

Finalmente, la procuraduría señaló que se encontrarse las pruebas debería existir una sanción disciplinaria.