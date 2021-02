Falleció por COVID el cantante de Dragon Ball, Ricardo Silva

De luto se encuentran los seguidores de Dragon Ball en América Latina luego de conocerse el fallecimiento este domingo del cantante Ricardo Silva, quien era conocido por varias interpretaciones de las canciones de esta serie de anime, una más famosas en el mundo.

A través de redes sociales se supo de la muerte del cantante y doblador, de 67 años, que había contraído coronavirus.

"A mis amigos y seguidores, gracias, gracias y más gracias por su amor, su apoyo, su confianza, gracias por una vida llena de luz. Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello. No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música. No importa lo que suceda, yo ya estoy bien", fue el mensaje de Silva que se transmitió a través de su cuenta oficial de Twitter.

Cabe destacar que Silva estuvo hospitalizado desde el pasado 4 de febrero por este virus y los familiares de Ricardo así lo dieron a conocer:

"Confirmamos que está hospitalizado pero estable. No era nuestra intención que se enteraran de esa manera, pues la familia está lidiando con todo lo que conlleva; por esa razón les pedimos a todos, de la manera más atenta, que respeten este momento. Para Ricardo lo más importante son sus amigos, así que está haciendo todo por recuperarse pronto para seguir compartiendo con ustedes su música", dice el comunicado.

Además de las canciones de Dragon Ball, Silva era conocido por doblajes en películas cómo 'Scary Movie 3', 'Los Ángeles de Charlie', 'Matrix', 'Los Muppets y el Mago de Oz'.