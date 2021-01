"No necesito tu aprobación": Luisa Fernanda W contra críticos de su música

A través de unas historias de Instagram, le preguntaron a Luisa Fernanda W acerca de su incursión en la música y si ella realmente creía que cantaba bien. Ante tantas preguntas parecidas, la colombiana no se calló y les contestó.

“Yo canto porque me gusta, porque me divierto y no estoy buscando la aprobación de nadie para hacerlo”, dijo Luisa Fernanda, quien, además, afirmó que en febrero estrenará una nueva canción.

Le puede interesar:

Un perfil de notas de famosos en Instagram descargó la respuesta para que los internautas opinarán y esto dijeron: “ojalá no sacara más canciones”, “canta muy feo”, “dejen la envidia”, “no canta y punto”, “disque no busca la aprobación y lo sube todo a redes sociales; en fin, la hipocresía”, entre otros.

Luisa Fernanda W comenzó a publicar música desde el 2018 cuando hizo su Roast yourself Challenge llamado ‘Bloqueo’, después de eso sacó una canción llamada ‘Mi regalo’, dedicada a su fallecido novio Legarda y la melodía se volvió viral.