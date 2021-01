Estadía de James Rodríguez en el Everton FC podría alargarse

El nivel de James Rodríguez de a poco parece retomar su mejor momento. El colombiano desde su llegada al Everton de Inglaterra ha jugado 15 partidos, entre Premier League, FA Cup y Carabao Cup, y ha participado en 10 goles de los 'Toffees'. Estas buenas actuaciones y la cantidad de partidos habilitarían una clausula en el contrato.

Esta dice que la extensión de la vinculación de James con el Everton es prioridad en caso de tener cierto número de partidos jugados, así lo reveló el diario Liverpool Echo.

Le puede interesar:

"A James le firmaron un contrato de dos años en septiembre e incluyeron la opción por otros 12 meses. Ahora bien, el colombiano, que ha jugado 15 veces en lo que va de temporada, automáticamente activaría un nuevo acuerdo al alcanzar un cierto número de apariciones, pero ECHO entiende que el Everton tiene la opción de extender su estadía en el club".

Sobre esta posibilidad fue consultado Carlo Ancelotti en rueda de prensa, sin embargo, el entrenador italiano no le dio mayor importancia, "no hablamos de eso en este momento, solo estamos felices de que él esté aquí y él está feliz de estar aquí. Si estamos contentos, él está contento, no hay problema para firmar el nuevo contrato".

Lea también:

James Rodríguez llegó al Everton en el mes de septiembre y según el portal Transfermarkt, el volante salió de manera gratuita del Real Madrid, equipo que pagó 80 millones de euros por su fichaje tras el mundial de Brasil 2014 donde fue goleador.