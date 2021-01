Funcionarios españoles se saltaron los turnos para vacunarse primero

A pesar de que el gobierno español diseñó una estrategia de inmunización dejando en claro el orden y los grupos de vacunación, varios funcionaros públicos se saltaron las filas y a los más vulnerables para ser vacunados dentro del primer grupo.

Aunque los políticos no aparecen en los grupos de riesgo, sí aparecieron para recibir las vacunas y la polémica ocurre por cuenta de sus explicaciones. Uno de ellos, Javier Guerrero, el Consejero de Sanidad de Ceuta, argumentó que no se quería vacunar pero que lo hizo por los demás.

“Yo no quería vacunarme, pero mis técnicos opinaron que fundamentalmente si yo no me vacunaba ellos tampoco se vacunaban. Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron yo no fui, porque yo no me quería vacunarme, si yo no me vacuno de la gripe, no me gustan las vacunas”, dijo Guerrero.

Otro de los casos más sonados es el Consejero Autonómico de salud de Murcia, Manuel Villegas, quién luego de las críticas aceptó a renunciar a pesar de que otros miembros de su equipo, que también se vacunaron, no dejaron su cargo.

“Me habría gustado irme habiendo terminado la pandemia pero con tanto ruido esto es imposible. Necesitamos estar todos juntos para vencer la pandemia en estas semanas y meses que nos quedan”, dijo Villegas.

Ante las excusas expresadas por varios funcionarios, otros políticos como Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, señalaron que “es inaceptable éticamente y moralmente que se produzca una situación así y deben dimitir de inmediato independientemente del partido en el que estén”.

Por ahora no se ha definido si la justicia española investigará a los políticos que irregularmente se incluyeron en los primeros grupos de riesgo para ser vacunados.