Prográmese con la tercera fecha de la Liga colombiana

La Dimayor dio a conocer la programación de la tercera fecha del fútbol colombiano, la cual se llevará a cabo inicialmente entre el viernes 29 de enero y el lunes 1 de febrero. Deportivo Pasto descansará durante esta jornada.

El juego entre Millonarios y Once Caldas se disputará el lunes 1 de febrero; sin embargo, aún no se define un estadio y una hora para el compromiso. Mientras que Bogotá permanezca en alerta roja los escenarios deportivos de la capital del país no serán facilitados.

Pese a que los dos primeros juegos en Tunja han sido aplazados por no facilitar el uso del estadio La Independencia, el clásico boyacense entre Patriotas y Boyacá Chicó se encuentra anunciado en este escenario para el sábado 30 de enero.

Así se jugará la tercera fecha del fútbol colombiano:

29 de enero

Jaguares FC vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Deportivo Cali vs Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

30 de enero

Patriotas FC vs Boyacá Chicó

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Atlético Nacional vs Deportivo Pereira

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Junior FC vs América de Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

31 de enero

Deportes Tolima vs La Equidad

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Atlético Bucaramanga vs Independiente Medellín

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Alfonso López

1 de febrero

Millonarios FC vs Once Caldas

Hora: Por definir

Estadio: Por definir

Descansa: Deportivo Pasto