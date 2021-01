Guarín reveló charla que tuvo con Falcao para jugar juntos en Millonarios

Fredy Guarín sorprendió a los hinchas de Millonarios y del fútbol colombiano al revelar que desde hace años ha hablado con Falcao García sobre jugar juntos en el equipo ‘embajador’.

El flamante refuerzo de Millonarios esta temporada aseguró que cuando se confirmó su llegada al equipo albiazul volvió a hablar con el capitán de la Selección Colombia sobre el sueño de jugar juntos en el ‘Embajador’.

Vea aquí:

“Cuando se oficializó lo de Millonarios hablamos, cruzamos unas palabras, le dije: ‘Bueno Tigre, ya es hora de que vengas, yo ya estoy aquí como siempre lo hemos hablado’”, reveló Guarín.

Además, el ‘Guaro de la gente’ afirmó que no es un tema que se haya presentado recientemente, por el contrario, aseguró que ya habían hablado del tema en 2005, cuando ambos jugaban en la Liga Argentina.

“Espero poder compartir un día ese sueño, porque siempre lo hemos hablado. Desde que nos conocemos, en Argentina en 2005, siempre que compartimos tanto dentro como fuera de la cancha hemos hablado de un día poder jugar en Millonarios. Esperemos, uno no sabe, los sueños se cumplen”, reveló Guarín.

Lea también:

Sin embargo, entre risas insistió en que esperaba que la decisión de Falcao de jugar en Millonarios no se diera tarde: “Esperemos que no sea cuando yo ya me retire, porque si no estamos jodidos”.