FOTOS: Jlo y Lady Gaga ya están listas para posesión de Joe Biden

Este 20 de enero Estados Unidos vivirá su cambio presidencial dejando atrás a Donald Trump y dando paso al gobierno de Joe Biden. Durante la ceremonia, se contará con la presentación de Jennifer López y Lady Gaga.

Según conoció Caracol Radio, Jennifer López ya llegó en su vehículo al lugar de la presentación. Posteriormente, compartió a través de redes sociales dos fotografías que dan muestra de su participación en el lugar. En una de ellas, se ve a la cantante junto a un grupo de amigos; mientras que en la otra aparece sola con la casa blanca de fondo.

Por otro lado, Lady Gaga, quien ha sido considerada un ícono de la diversidad, compartió a través de sus redes sociales una fotografía vestida totalmente de blanco donde afirma: "Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio.