Juan Gabriel Vásquez guía un viaje literario por la vida de Sergio Cabrera

Volver la vista atrás es la novela más reciente del escritor bogotano Juan Gabriel Vásquez. Se trata de la historia novelada del cineasta colombo español Sergio Cabrera y su familia. El libro esta compuesto por 475 paginas que aparece bajo el sello de editorial Alfaguara.

El autor explicó que esta novela implicó el reto de caminar sobre un campo minado “Escribir este libro era, sobretodo, hacerle justicia a un acto de memoria muy valiente” afirma Juan Gabriel Vásquez.

Agrega que se dio cuenta que la vida de Sergio Cabrera tenia muchos motivos para ser contada pero no era suficiente para una novela sino para una biografía. Como una novela no puede limitarse a contar lo que pasó y supo que escribiría esta novela cuando se percató que la Sergio no era una vida solo llena de aventuras, también de experiencias que la gente debía conocer.

Vásquez agradece la confianza que le dio Sergio y aclara que Volver la vista atrás esta montada con más de 30 horas de conversación con Sergio Cabrera, su hermana Marianella y con Carl Crook, así como las memoria de Fausto Cabrera y David Crook.

La novela esta compuesta por tres partes o grandes capítulos: Encuentro en Barcelona (135 paginas), La revolución de los hoteles (146 paginas) y La luz y el humo (180 paginas).

Sinopsis oficial

En octubre de 2016, el director de cine colombiano Sergio Cabrera asiste en Barcelona a una retrospectiva de sus películas. Es un momento difícil: su padre, Fausto Cabrera, acaba de morir; su matrimonio está en crisis, y su país ha rechazado unos acuerdos de paz que le habrían permitido terminar con más de cincuenta años de guerra.

A lo largo de unos días reveladores, Sergio irá recordando los hechos que marcaron su vida y la de su padre. De la guerra civil española al exilio en América de su familia republicana, de la China de la Revolución Cultural a los movimientos armados de los años sesenta, el lector asistirá a una vida que es mucho más que una gran aventura: es una imagen de medio siglo de historia que trastornó al mundo entero.

Volver la vista atrás cuenta hechos reales, pero sólo en manos de un novelista magistral como Vásquez podía convertirse en este retrato devastador de una familia arrastrada por las fuerzas de la historia. Una fascinante investigación social y a la vez íntima, política y a la vez privada, que el lector no olvidará.

El autor

Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973) es autor de dos colecciones de relatos, Los amantes de Todos los Santos y Canciones para el incendio, y de cinco novelas: Los informantes, Historia secreta de Costaguana, El ruido de las cosas al caer, Las reputaciones y La forma de las ruinas. Ha publicado también una breve biografía de Joseph Conrad, El hombre de ninguna parte, y dos libros de ensayos literarios: El arte de la distorsión y Viajes con un mapa en blanco. Sus libros se publican actualmente en veintiocho lenguas y han merecido, entre otros, el Premio Alfaguara, el Premio Gregor von Rezzori-Città di Firenze, el IMPAC International Dublin Literary Award, el Premio Real Academia Española, el Premio Casa de América Latina de Lisboa, el Premio Arzobispo Juan de San Clemente, el Premio Literario Casino da Póvoa y el Prix Roger Caillois por el conjunto de su obra.

Ha traducido obras de Joseph Conrad y Victor Hugo, entre otros. Sus artículos de opinión aparecen regularmente en El Espectador de Bogotá y El País de Madrid. En 2016 fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República francesa y en 2018 condecorado con la Orden de Isabel la Católica. Sus libros se publican en 30 lenguas.