¿Perdonarías una infidelidad? Greeicy sorprendió con particular respuesta

Una de las relaciones más estables de la farándula colombiana es la de los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía, quienes acostumbran a compartir momentos llenos de amor en redes sociales.

Recientemente Greeicy interactuó con sus seguidores en su cuenta de Instagram y respondió algunas dudas de sus siguidores sobre su relación con su pareja. ¿Le perdonarías una infidelidad a Mike?, le preguntaron a la artista.

Entre risas la cantante contestó que sí lo perdonaría “Yo creo que sí, llevo muchos años con él. Pero si me ha sido infiel no me he dado cuenta", expresó. Sin embargo, aclaró que él es una persona que siempre le ha generado tranquilidad.