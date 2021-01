El jueves se conocería un nuevo calendario para la Liga Colombiana

En conversación con el Carrusel Caracol, el presidente de Jaguares de Córdoba, Nelson Soto, aseguró que desde la Dimayor le dieron la razón sobre su inconformidad acerca del calendario estipulado para el Torneo Apertura 2021.

El torneo colombiano no ha comenzado y ya se abrió una nueva polémica, esta vez porque Jaguares de Córdoba envió un comunicado a la Dimayor, con copia a la Federación Colombiana de Fútbol y al resto de clubes del FPC, donde calificaba de injusto el último sorteo del fixture de la Liga Colombiana para el 2021.

Lea también:

La petición del club es que se haga un cambio en el calendario, debido a que en la Liga 2020 ya jugó en condición de visitante contra Once Caldas, Deportivo Pasto, Atlético Nacional, Independiente Medellín y Cali.

"Me dijeron que se iba a jugar el calendario de 2020-II y cuando veo el fixture, me doy cuenta que tengo que repetir cinco partidos de visitante que ya hice, que se supone no debía ser así. No podemos inventar cosas que ya están hechas, porque todos los equipos van a repetir tres y cuatro fechas que ya se jugaron en el 2020-I", explicó.

Según Soto, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, le manifestó que tenía razón pues debía haber un “equilibrio deportivo”.

Le puede interesar:

"Se debería jugar el calendario de la Liga 2020-II, es lo más lógico. Estamos disputando el descenso con Chicó y me va a tocar volver a jugar de visitante, puede que a otros equipos no les importe, pero nosotros sí. Volver a la altura en Caldas y Pasto tampoco es lo correcto", dijo.

Nelson Soto dijo que la idea es que el próximo jueves se defina un nuevo calendario de campeonato.

"Las cosas es mejor ordenarlas así sea tarde y no ganarnos una demanda grave de campeonato a la Dimayor y a la Federación. La idea es que el jueves se defina un nuevo calendario del campeonato, no podemos permitir repetir 5 partidos. Estamos sobre el tiempo pero todo se puede arreglar", señaló.

Así las cosas, con el poco tiempo que tendrían los clubes, de entregar un nuevo calendario la Liga no iniciaría el próximo fin de semana, como se tenía programado, esto sumado a la nueva ola de contagios de COVID-19 que hay en las principales ciudades del país.

"Como veo el tema, con la situación como está, nosotros estamos dudando que se pueda arrancar el domingo, porque hay crecimiento de contagios en todo el país. Todos los equipos están repitiendo partidos, el problema no es Jaguares y Chicó. El fixture quedó mal hecho, hay que decirlo, hay una norma, una legalidad jurídica de 2 torneos para el descenso", dijo.

"La gerencia deportiva de la Dimayor y el doctor Fernando Jaramillo ha permitido que se dé un problema que nos va a generar muchas dificultades. Si nos descienden será a punta de fútbol, no porque hay un campeonato desequilibrado e injusto", añadió.