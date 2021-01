"A mí no me avergüenza", Yina Calderón enseñó cicatríz de sus glúteos

La instagramer Yina Calderón acostumbra a ser tendencia en redes sociales, debido a sus publicaciones excéntricas las cuales, en su mayoría, generan polémica.

Calderón ha reconocido publicamente que se ha sometido a varias cirugías estéticas y una de las más llamativas es la operación que se realizó en los glúteos, con la que ha tenido que pasar varias veces por el quirófano, pues presentó algunos problemas.

Recientemente compartió con orgullo una foto de la cicatriz que dejó la cirugía en sus glúteos.

“A mí no me avergüenza, mi cicatriz me da seguridad, me deja enseñanzas, me da fuerza, me llena de confianza y con el tamaño de mi cola estoy feliz, tal cual me siento muy bien”, escribió Yina.

La publicación tiene más de 176 mil ‘likes’ y cientos de comentarios positivos por parte de sus seguidores.