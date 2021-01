Dirigente de Rionegro Águilas desmiente fichaje de Dayro Moreno

A través de su cuenta de Twitter, José Fernando Salazar, presidente de Rionegro Águilas, desmintió los rumores donde se aseguraba que el delantero Dayro Moreno llegaría al equipo antioqueño.

El dirigente dijo que ni él, ni ninguno de sus colaboradores estaban dialogando con el jugador perteneciente a Talleres de Córdoba y cuyo último club fue Once Caldas, "No me es cierto que Dayro Moreno esté en conversaciones conmigo o con nuestros colaboradores. Solo humo".

Salazar también dijo que alguna vez intentaron contratar al goleador colombiano. Sin embargo, los costos alejaron la posibilidad de llegar a Rionegro Águilas. En la última temporada, Dayro jugó 16 partidos entre Liga y Copa y marcó cinco goles.