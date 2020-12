Tenga en cuenta estas recomendaciones para su mascota, ante la pólvora

Ante la celebración de fin de año, que pese a las restricciones y desincentivación del uso de la pólvora muy probablemente esté acompañada de la pirotecnia, el médico veterinario de la Universidad Nacional, Jerson Cuéllar, compartió una serie de consejos para el cuidado de las mascotas y su tranquilidad, durante y previo a esta noche.

"Para iniciar, debemos mencionar que los animales sufren con la pólvora debido a que es un sonido demasiado ruidoso, en especial para ellos que tienen un oído más sensible que nosotros; también es algo imprevisto, diferente a truenos donde hay cambios ambientales, y repentino. Por ello no logran explicar el origen de los estruendos", anticipó.

En caso seguido, Cuéllar explicó que "en los días de mucha pólvora como hoy, podemos sacar a nuestras mascotas temprano para que hagan ejercicio. El cansancio en la noche ayudará frente al estrés producido por la pólvora".

"Cerrar todas las puertas y ventanas completamente. Pasar las cortinas y utilizar todo lo que tengan disponible para aislar la casa del ruido exterior. Debemos bríndarles a nuestros perros o gatos una habitación silenciosa y tranquila, que esté cómodo. Pero no vayan a dejarlos solos; sería el peor error en una situación tan estresante".

Ahora bien, si ante el miedo generado por los sonidos de pólvora la mascota se mete debajo de la cama o se esconde, el veterinario recomienda que "no la saquen de ahí. El animal está buscando un lugar donde sentirse seguro y protegido, y no debes perturbarlo. Es mejor que no alces ni abraces a tu mascota porque pensará que estás igual o peor de nervioso, y empeorará su miedo".

Por eso mismo, se resalta la importancia de actuar normal, con serenidad, y hablar en voz alta para que cada mascota vea y sienta confianza en su dueño; "que estamos ahí para ellos". Eso sí, si durante la noche se puede poner música o sonidos que sean familiares para el animal "tu música favorita, programas de TV, música clásica, estos distraerán a tu mascota para que olvide el ruido de la pólvora".

Finalmente, en caso de que estos tips no funcionan, se debe tener como precaución (por el riesgo a que escape) un collar con todos los datos de contacto, o también se le puede poner un chip subdérmico de identificación en una clínica veterinaria. "Pero, si el problema es grave y persistente, consulta a tu veterinario de confianza, para que te entregue opciones más específicas, que puedan hacer más llevadera estas jornadas de estrés", concluyó.