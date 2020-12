41% de los colombianos no se vacunaría contra el COVID-19, advierte estudio

De acuerdo con estudio del portal de estadística Mobimetrics.co, presentado luego de realizar una encuesta a 1.423 colombianos durante el mes de diciembre (con un 95% de confianza y 5% de margen de error), el 59% de los colombianos sí tiene pensado vacunarse contra el COVID-19.

Sin embargo según manifestó el gerente del portal Mobimetrics, Santiago Vélez, "también encontramos un gran 41% de personas que dicen que no se vacunarán. Esto un porcentaje muy alto, que aumenta incluso en algunas ciudades del país".

De hecho, en el informe se destaca a la ciudad de Cali, Valle del Cauca, como la capital en dónde más divididas están las posturas con un 50% por el sí y 50% por el no. Le sigue el grupo de 'Ciudades intermedias' con 45% de encuestados que no se vacunarían y el 55% que sí; y en tercer lugar Medellín, con un 59% que lo haría y el 41% restante que se niega.

"La razón principal para decir que no es los efectos secundarios; el 60% de los que no se vacunarán manifiestan que es por temor. En segundo lugar, están con un 25% quienes no creen en la efectividad del antídoto. También evidenciamos un resultado interesante para el tercer lugar; y es un 12% de personas que dicen que se niegan por considerar que el COVID es una mentira de los gobiernos", añadió Vélez.

Para el gerente este último tema, "aunque es un porcentaje relativamente bajo, a nivel poblacional es bastante gente y deja ver el tinte politizado que ha adquirido este tema de la vacunación". De hecho el aspecto 'no creo en que exista el coronavirus' es un ítem diferente, que cuenta con solo el 5%, a nivel nacional.