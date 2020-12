Las tarjetas de crédito son el dolor de cabeza para muchísimas personas. Sin embargo, las TDC no son el problema, nuevamente el problema está en que no se tiene la suficiente educación financiera que nos permita conocer y manejar estos productos a nuestro favor. Las TDC tienen muchos beneficios que seguramente hoy no conoces, pero con ellas incluso puedes ahorrar, acumular millas, obtener cosas gratis, etc. En mi pódcast de hoy te hablo un poco sobre cómo puedes usar tus TDC de manera inteligente.

