En la mira fallo de elementos de higiene para mujeres habitantes de calle

Concejal de Bogotá solicita al distrito cumplir con fallo de la corte constitucional que pide entregar a mujeres habitantes de calle, elementos básicos de higiene menstrual

Así lo advirtió el Concejal de Bogotá Rolando González, quien señaló que el fallo de la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional en la Sentencia T398 -19, ordenó entregar a las mujeres habitantes de calle los elementos básicos de higiene menstrual y recibir la orientación profesional en esta materia, en el entendido que este es un derecho fundamental para una población en alto riesgo social.

El cabildante indicó que en el pasado estas mujeres se vieron obligadas a reciclar toallas higiénicas y trapos de las basuras para poder satisfacer las necesidades de salubridad que tenían y que aún siguen teniendo, porque el Distrito carece de una política integral de manejo de higiene menstrual que permita a Bogotá tener claridad de cómo y cuándo se va hacer esta entrega.

El fallo ordena un sistema de registro adecuado sobre la elección del material y el número de entregas, de lo cual no existe certeza que se haya realizado. Este es un tema de salud pública y de prevención que no estamos evidenciando en la ciudad, afectando sus derechos y conllevando a situaciones indignas e inhumanas poniendo en riesgo su salud. El Concejal afirmó que: A la fecha, el gobierno de la alcaldesa Claudia López no ha cumplido esta sentencia, y le pidió que se tomen en serio los fallos de la Corte.