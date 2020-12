Tras inspección en casas fiscales, nueva tensión entre procurador y defensa

En audiencia disciplinaria contra director de la Policía, el general Atehortúa indicó que, la inspección realizada el día sábado por la Procuraduría fue banal, a lo que su defensa (el abogado Velilla) indicó que la Procuraduría no expuso ningún acta o documento que soportara la inspección, con técnicos que no habían estado previstos y que fueron parte de otras inspecciones.

En la audiencia se mostraron los videos de la inspección adelantada el día sábado 12 de diciembre, por lo que la defensa y Atehortúa enfatizaron en no estar de acuerdo, cómo se llevó a cabo.

Cuando se proseguía a adelantar la declaración del capitán Moreno, el abogado Velilla indicó que no tenían la posibilidad de suscribir el acta todavía donde deben constar los aspectos que fueron objeto de la inspección, por lo que aún podía llevarse a cabo la diligencia. Inmediatamente, el procurador delegado interrumpe y dice: “si estamos siendo claros, lo que ustedes están pidiendo es el aplazamiento de la diligencia del capitán Moreno”, a lo que el abogado responde: “si señor”, nuevamente el procurador enfatiza: “Y por qué no me dicen eso desde el principio se ahorran todos estos rodeos”.

A lo que el procurador delegado, señaló que la audiencia quedaría pospuesta para el día miércoles 16 de diciembre a las 10 de la mañana, nuevamente hubo tensión debido a que, el abogado indicó tener una cita médica sobre las 11 y media de la mañana.

Finalmente, en la audiencia quedó pendiente continuar con la declaración del capitán Moreno, por lo que se aplazó para el día de mañana, miércoles a las 2 de la tarde, siempre y cuando a la defensa del director de la policía no le brindan ninguna incapacidad en su cita médica

En la primera parte de la audiencia se entrevistó a uno de los testigos, el ingeniero de la obra de las casas fiscales del Tolima, Luis Carlos Durán, quien indicó que nunca fue presionado para omitir actividades de verificación de las casas.

En la diligencia adelantada el pasado sábado 12 de diciembre, hubo presencia de la dirección de investigaciones especiales, también investigaron el objeto mismo de la diligencia: las casas y la planta de tratamiento.