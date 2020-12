"Por contrato debería volver a Nacional, pero mi cabeza está en Santa Fe"

Al minuto 86, Patricio Cucchi marcó el gol que le dio tranquilidad a Santa Fe contra Equidad y que terminó en la clasificación del equipo a la gran final de la Liga Colombiana, a espera de conocer el rival entre Junior y América.

En conversación con Carrusel Caracol, el delantero habló de lo importante que fue la confianza que el técnico Harold Rivera le dio en su entrada al partido.

"Cuando voy a entrar el profe me dice “Dale que la vas a meter”, la verdad me cayó justa para que gracias a Dios la pudiera meter. Después del gol me relajé y gracias a Dios, nos clasificamos a la final", dijo.

Cucchi, que reveló en rueda de prensa luego del partido contra Equidad que tuvo un problema familiar en los últimos días, destacó que los nervios que sintió en este partido fueron diferentes.

"No estuve en el partido de ida porque estaba con mi esposa [en la clínica], por eso el gol se lo dediqué a ella. Nunca me había pasado de estar tan nervioso como en el partido de ayer, no me sentía tan relajado, pero no entiendo por qué fue", explicó.

Además, destacó que aunque en este momento también se habla de su futuro y posible regreso a Atlético Nacional, club dueño de sus derechos, su mente está en Santa Fe.

"Estoy en Santa Fe y por contrato debería volver a Nacional, pero mi cabeza está acá y en la final, no me voy a desviar de esto", aseguró.