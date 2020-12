Comisión recibió relatos de militares víctimas del conflicto en Orinoquia

Hoy durante el Espacio de Escucha ‘Democracia en tiempos de paz: entender la política desde la diferencia’, la Comisión de la Verdad recibió el testimonio de cinco miembros del Ejército Nacional víctimas del conflicto armado en la Orinoquía.

Uno de los testimoniantes fue el Sargento Primero Arcia Luis Arturo, quien estuvo secuestrado por las extintas Farc 14 años y un mes. “Fui fundador de los campos de concentración por el hecho de tener soldados profesionales, fui la primera persona que metieron a esos campos. Ahí duré tres años, luego nos sacaron y nos pusieron a andar por toda la parte selvática, más exactamente entre Caquetá, Meta y Guaviare”.

También fue escuchado el relato del Sargento Primero (r) Francisco Pedraza, quien perdió sus dos piernas en un campo minado. “Desde el momento que yo quedé sin piernas en lo que más me esforcé fue en que mis hijos no crecieran con rencor y odio en sus corazones a causa de lo que me pasó y hacia quienes lo cometieron”.

Estos son algunos hechos que marcaron la historia del conflicto armado en la Orinoquia:

21 de noviembre de 1987: emboscada a tropas del Ejército en la vía Albania en Caquetá. Fueron asesinados 10 militares y un civil.

1 de noviembre de 1988: en la vía El Castillo - Miravales, Meta. Las Farc atacaron tropas del Batallón de Ingenieros N° 7. Fueron asesinados 13 militares.

23 de diciembre de 1989: cerca de 250 guerrilleros atacaron a miembros del Ejército en el cerro La Picota, ubicado en Puerto Gaitán, Meta. Fueron asesinados 10 militares.

9 de enero de 1991: ataque a tropas ubicadas en el cerro de Girasoles, ubicado en La Macarena, Meta. Dos militares fueron asesinados, dos heridos y 17 secuestrados.

19 de julio de 1994: en Villavicencio fue asesinado por las Farc el Mayor General Carlos Julio Gil Coronado, comandante de la Cuarta División del Ejército.

Durante este período fallecieron 1.647 soldados y 5.999 resultaron heridos.