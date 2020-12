Tensión en audiencia entre el general Atehortúa y el procurador delegado

El general de la Policía le manifestó al procurador delegado que el día sábado ya tenía agenda programada y no podría estar en la audiencia:

“Yo ya tengo compromiso de consejo de seguridad, esto no estaba proyectado en la agenda como lo habíamos hablado, creo que estoy haciendo todo el esfuerzo posible”, dijo Atehortúa.

A lo que el procurador señaló que estaba habiendo procrastinación, atrasando habitualmente las audiencias:

“Por eso estas últimas pruebas ya es hora de poderlas reunir en una sola semana para poder terminar con esto o sino cada vez va a ser peor porque las pruebas van a estar más en el pasado”.

El general Atehortúa señaló: “Yo estoy intentando cumplir con mis funciones, me están avisando dos días antes para una diligencia que no tenía prevista, que tengo compromisos institucionales de carácter nacional y que ya estaba comprometido, no creo que en ocho días se les vaya a olvidar las pruebas”.

Mientras que la Procuraduría mostraba su interés por avanzar con varias audiencias en una sola semana y aplicar el principio de concentración de la prueba, el abogado de la defensa del general pide que se tenga en cuenta su rango y que no se programe más de dos sesiones por semana.

A lo anterior el procurador le preguntó a la defensa si tenía algún interés en que no se adelantara la audiencia, la defensa contestó: “Lo único que tengo interés es que se respete el debido proceso”.

Finalmente, se acordó que la próxima semana habrá sesión el lunes, jueves y sábado, se programó escuchar 15 testimonios solicitados por la defensa y se proyecta entrevistar 4 por día de audiencia. La defensa del general señaló que necesitan preparación para el interrogatorio.