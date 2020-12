“R. Unido no fue cuidadoso al autorizar vacuna”: Fauci

El doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos dijo que el Reino Unido no fue tan riguroso como lo ha sido su país en el proceso de aprobación de la vacuna contra el coronavirus.

"El Reino Unido no lo hizo con tanto cuidado. Si vas rápido y lo haces superficialmente, la gente no va a querer vacunarse", expresó Fauci ante el creciente escepticismo sobre si la vacuna es efectiva o no.

Aun así, las autoridades reguladoras del Reino Unido, han reiterado que no tomaron “atajos” en la revisión de la vacuna y que el fármaco de Pfizer cumple con todos los estándares esperados de seguridad, calidad y eficacia.

Entretanto, los expresidentes estadounidenses Barack Obama, George Bush y Bill Clinton anunciaron que se vacunarán en público contra el COVID-19 con la vacuna de Pfizer para generar confianza en su efectividad.