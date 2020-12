Recomendaciones para prevenir contagios en la temporada decembrina

Estudios realizados por la Universidad de los Andes revelan que en conglomerados familiares el 80,7% de las personas ha tenido positividad de covid. Por esto, expertos recomiendan evitar las aglomeraciones en las familias, pues al estar varias personas en la misma vivienda cantando y abrazándose aumenta el riesgo de transmisión del virus,

“Las reuniones familiares son, en este momento, el mayor riesgo de aumentar la velocidad del contagio. Se recomienda que en estas festividades se comparta únicamente con el núcleo familiar con que se vive”, afirmó el epidemiólogo Luis Jorge Hernández.

Por su parte, Carlos Álvarez, coordinador nacional de estudios Covid-19 designado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que si definitivamente la persona decide reunirse con sus familiares, se deben garantizar las normas básicas de autocuidado y distanciamiento físico. “Si mi apartamento o mi casa no tienen la capacidad para cumplirlas, mejor no hacerlo. Recordemos que no siempre el que nos infecta es extraño, sino que muchas veces, sin quererlo, son nuestros amigos y familiares”.

“Si se va a visitar a personas que han estado aisladas, se debe ser estricto en el autocuidado por lo menos 10 o 14 días para disminuir el riesgo, pero si queremos tener muchas navidades cercanas con nuestros amigos, en esta navidad del 2020 tenemos que hacer villancicos virtuales”, añadió Álvarez.

Asimismo, el epidemiólogo Felipe Lobelo dijo que si las personas tomaron la decisión de interactuar con otras durante las festividades, lo que se recomienda es hacer una prueba PCR una semana después del contacto (fecha en que es más probable que el test lo identifique) y asumir que se tiene el virus para no poner en riesgo a los demás.