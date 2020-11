Epa Colombia confesó que gracias a la pandemia no está en la cárcel

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia confesó a través de las historias de su cuenta en Instagram que gracias a la pandemia por coronavirus no la metieron a la cárcel.

La influenciadora, aseguró que la Fiscalía y Transmilenio están buscando encerrarla en una prisión, por lo que, según ella, los entes estarían atentos a sus acciones.

“¿La verdad ellos qué están buscando?, que yo vaya a una discoteca o tenga una riña, que yo provoque a alguien en la calle, que yo tenga un problema con Invima con mis negocios, y yo todo lo estoy legalizado para tenerlo al día”, expresó.

Además, lamentó que varios de sus negocios han cerrado, sin embargo, aseguró que gracias a las compras de sus seguidores logró pagar aproximádamente 70 millones de pesos, por los daños ocasionados a Transmilenio.

Por último, Epa Colombia, dijo que evitará cualquier tipo de situación que la pueda llevar a la cárcel o que la obliguen a usar el brazalete electrónico.

“No les voy a dar la pata de que me metan allá y me coloquen una manilla, no lo voy a permitir. Me voy a portar ‘rejuiciosa’, no voy a tener ningún escándalo, ninguna demanda, nada, no puedo”, afirmó.