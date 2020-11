Le dicen a Elizabeth Loaiza que finge su cáncer y ella responde esto

A mitad de agosto de este año, la modelo caleña Elizabeth Loaiza afirmó en sus redes sociales que tenía cáncer de útero.

Desde ese momento se ha visto en redes sociales el proceso con esta enfermedad, desde cortarse el cabello hasta ir a las quimioterapias.

En las última horas, varios cibernautas han afirmado que la modelo está fingiendo esta enfermedad, por lo que Loaiza salió al paso de estas declaraciones y respondió lo siguiente:

"No es mentira, solo que cada quien toma la vida como quiere (...) yo también siento nauseas y se me está cayendo el pelo, me duele el cuerpo, me da diarrea y estreñimiento, pero está en uno pararse y seguir o echarse en la cama", dijo la modelo bastante molesta por el comentario de un cibernauta.

Vea el video de la respuesta completa de la modelo: