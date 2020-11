Música brillante para tiempos oscuros: Ela Minus

La artista colombiana de música Electrónica Ela Minus hace parte de la selección que una plataforma de descarga de música y podcast creo bajo el nombre de “InVersions”. Reúne a los músicos emergentes y catalogados como alternativos.

Ela Minus es bogotana y para este trabajo seleccionó hacer su propia versión de Venus as a Boy’ de Björk, la consagrada cantante, escritora y actriz islandesa. Ela explicó en Caracol Radio que usualmente no hace versiones de otros artistas.

La bogotana de música electrónica tiene una considerable lista de creaciones propias pero para “InVersions” hizo una excepción. A la canción Venus as a Boy’ Ela la intervino con sus instrumentos cotidianos en los que los sintetizadores son protagonistas, así como la voz de la bogotana.

Repertorio de “InVersions”

Fontaines D.C. - ‘Wouldn't It Be Nice’ - The Beach Boys

Arlo Parks - ‘Ta Reine’ - Angèle

Gussstave - ‘Say So’ - Doja Cat

Chloe Moriondo - ‘Dreams’ - Fleetwood Mac

Dream Wife - ‘Dancing on My Own’ - Robyn

Gus Dapperton - ‘I'm on Fire’ - Bruce Springsteen

Orla Gartland - ‘Nothing Compares 2 U’ - Sinéad O'Connor

Ela Minus - ‘Venus as a Boy’ - Björk

BENEE - ‘Back to Black’ - Amy Winehouse

Alfie Templeman