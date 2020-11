Me basta con la verdad: Vargas Lleras perdona atentados de Farc contra él

Ante la confesión del líder del ahora partido político Farc, Rodrigo Londoño, sobre los atentados de los que fue víctima Germán Vargas Lleras en el 2003 y 2005, el exvicepresidente de la nación aceptó el 'perdón con humildad' que ofreció el excombatiente esta semana.

"Me basta con la verdad y la no repetición a la que se han comprometido sus autores. No guardo viejos rencores ni odios ni ánimos vengativos hacia nadie. Al igual que yo, nuestro país quiere pasar la trágica página de la violencia y no lo vamos a conseguir sino perdonando. Y de la mano de ese perdón, dándonos nuevas oportunidades de futuro", dijo el político a través de su columna de opinión del diario El Tiempo.

Sin embargo, el líder de Cambio Radical pidió que se den explicaciones sobre lo sucedido. "Espero que en mi caso y en los demás se puedan conocer todos los detalles en profundidad. Cómo se decidió, planeó y ejecutó cada atentado. ¿Tuvieron participación personas ajenas a las Farc? Tienen la obligación de sustentar con pruebas fehacientes lo que reconocen. Esto no se puede quedar en las meras afirmaciones”.

Así entonces, Vargas Lleras quiso dejar un mensaje de respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y para dejar atrás la polarización, dada la situación actual que atraviesa el país, por cuenta de los efectos de la pandemia.

"El proceso de paz y la justicia transicional están permitiendo que se empiecen a conocer las necesarias y muy tristes verdades de nuestro país. Sin ellas, ¿cómo pretender seguir avanzando hacia nuestra reconciliación? En franca contravía con esta aspiración nacional van los referéndums propuestos para eliminar la JEP o reformar las cortes de justicia o revocar el mandato del presidente Duque. No hacen más que seguir polarizando y agudizando tensiones en un momento crítico para el país en materia de desempleo, pobreza y salud pública", concluyó.